MILANO – Tre famiglie italiane su dieci hanno in casa un animale domestico, per lo più cani (nel 63,3% dei casi) e gatti (38,7%), che in un caso su due (53%) dormono nel letto insieme a loro. Questa è una delle tendenze che emergono dal Rapporto Italia 2018 dell’Eurispes, presentato dal Presidente di Eurispes Gian Maria Fara.

Gli italiani hanno una vera e propria passione per gli animali domestici e per loro arrivano a spendere anche 100 euro al mese, tra pappe, vaccini, giochi e pulizia. E non si tratta solo di cani e gatti, che pure sono la maggioranza, ma anche di uccelli (6,2%), conigli (5,9%), tartarughe (5%), pesci (4,8%).

Chi ha un cane o un gatto, poi, non solo ci dorme assieme, ma gli dedica anche buona parte del proprio tempo libero, tra passeggiate e giochi. Il 46,2% di chi ha un animale domestico rinuncia in alcune occasioni ad uscire o a fare un viaggio per non lasciarlo solo.

Se è vero che si spende denaro e tempo per il proprio animale è altrettanto vero, però, che sono pochi coloro che preparano pasti freschi ai propri animali. In generale, poi, anche se c’è chi arriva a spendere 100 euro al mese per il proprio compagno peloso, per cibo, spese veterinarie e pulizia oltre un italiano su due (il 57,7%) spende meno di 50 euro al mese. Aumenta invece il numero di chi spende da 51 a 100 euro al mese: il 31,4%, erano il 15,4% nel 2017, sottolinea Eurispes.