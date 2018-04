A volte si pensa che adottare un cane o un gatto non richieda alcuna preparazione: si fa già una “buona azione” ad accoglierlo in casa, soprattutto se si tratta di un randagio. In parte questo è sicuramente vero, ma bisogna comunque ricordare che anche questi animali, come ogni essere vivente, hanno le loro necessità, ed è importante conoscerle. E conoscere anche gli errori da evitare.

