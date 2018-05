L‘igiene dentale è importante non solo per gli esseri umani, ma anche per cani e gatti. Come per noi, anche per loro problemi di placca e tartaro o disturbi gengivali possono aggravarsi, fino a patologie estremamente serie. Per questo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] è importante che anche i nostri amici pelosi ricevano la giusta prevenzione in questo ambito. Eppure la maggior parte dei cani e dei gatti con più di 3 anni soffre di disturbi gengivali, sottovalutati dal 90% circa dei padroni, disturbi che rischiano di compromettere la salute dei denti e il benessere generale dei loro amici a quattro zampe.

Aumentarne la consapevolezza dei padroni di animali domestici è l’obiettivo del Mese dell’igiene orale, promosso da Mars Italia in partnership con la Siodocov, Società italiana di odontostomatologia e chirurgia orale veterinaria. Un’iniziativa che torna anche quest’anno all’insegna dello slogan Tu spazzoli, lui mastica.

Questa campagna di sensibilizzazione, che si svolge nei mesi di aprile e maggio, è rivolta ai consumatori, per sensibilizzarli all’importanza dell’igiene orale quotidiana di cani e gatti, attraverso i brand Pedigree* Dentastix*, Whiskas* Dentabites* e Greenies*.

L’edizione 2018 della campagna si concentra sul parallelismo uomo-animale: “Così come noi dobbiamo spazzolare i denti tutti i giorni, per cani e gatti non solo è importante fare altrettanto – sottolinea Valentina Menato, Marketing Director Petfood di Mars Italia, all’agenzia Adnkronos – ma utilizzando tutti i giorni uno snack dentale specifico, si può supportare al meglio l’igiene orale dei nostri amici a quattro zampe”. Da qui il messaggio tu spazzoli, lui mastica.

Diffondere fra i proprietari la giusta conoscenza dei problemi causati da placca e tartaro, delle possibili conseguenze per gli animali e delle strategie per evitarle significa secondo i promotori del Mese dell’igiene orale “assicurare una corretta informazione scientifica ai padroni attraverso la collaborazione con i veterinari; promuovere visite di controllo periodiche e ricordare sempre che l’uso di snack funzionali è da abbinarsi alla pulizia dei denti fatta con uno spazzolino”, almeno per i cani.