Cani da scegliere, un addestratore rivela le razze migliori e peggiori per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei cani.

Addestratore di cani informa e consiglia padroni alle prime armi su quale razza scegliere e su come comportarsi con il proprio animale domestico. Il comportamentista utilizza i social media, quali YouTube, Instagram e TikTok.

Il più importante addestratore di cani della Gran Bretagna, Will Atherton, registra ogni mese milioni di visualizzazioni su YouTube consigliando ai proprietari come migliorare il comportamento del proprio cucciolo.

Portare a casa un cucciolo è una cosa importante e scegliere la razza giusta lo è ancora di più. A seconda dello stile di vita, un cane attivo e di grossa taglia può essere un’accoppiata perfetta o un terribile errore.

Il comportamentista ha salvato migliaia di cani problematici tenendoli fuori dai rifugi e lontani dell’eutanasia.

“La mia ambizione – dice Atherton – è quella di dare a tutti i proprietari di cani del mondo l’accesso, attraverso i social media, alla formazione necessaria per allevare ed addestrare i loro cani in modo che siano i perfetti compagni di vita”.

Atherton ritiene che l’errore più grande che molti proprietari per la prima volta fanno, avvenga prima ancora che il cane entri in casa scegliendo una razza sbagliata.

Sono sconsigliati ai principianti cani come i Kangal turchi, border collie, i cani pastore del Caucaso o il Malinois belga: “Nelle mani sbagliate e senza il giusto livello di addestramento si rischia di avere comportamenti distruttivi come la masticazione, mentre la mancata gestione dell’istinto di protezione di queste razze può portare a morsi e comportamenti reattivi”.

Ovviamente ci sono delle eccezioni ma normalmente sono cani sconsigliabili per la loro energia, forza e carattere che richiedono polso fermo ed addestramento specifico.

Atherton ha poi detto che la scelta migliore, per chi vuole un cane di taglia grossa o media, sarebbe quella dei Labrador e dei Golden retriever da esposizione. Sono animali desiderosi di imparare, amano i loro padroni e non sono così esigenti dal punto di vista dell’esercizio fisico come i loro “parenti della linea da lavoro”.

Tra i cani più piccoli consiglia il Cavalier King Charles Spaniel perché è amichevole ed addestrabile.

Infine Will invita a non lasciare che il cuore prenda il sopravvento sulla testa: per chiunque voglia accogliere un cucciolo questo Natale e sia alla ricerca di consigli sull’addestramento o sulle razze, può trovare Will su YouTube, Instagram e TikTok.

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/dog-trainer-reveals-best-worst-28575478