Un capodoglio bianco è stato avvistato davanti alle coste savonesi da un gruppo di turisti che giovedì stavano effettuando un’escursione organizzata dal Consorzio “Liguria via mare” partita da Savona.

Capodoglio bianco ribatezzato “Moby Dick”

“Moby Dick”, come è stato nominato dagli utenti del web dopo che il video è diventato virtale, ha eseguito una serie di evoluzioni davanti al suo ‘pubblico’ poi si è inabissato ‘salutando’ con un colpo di coda. L’avvistamento del grande cetaceo bianco, secondo gli esperti, è considerato ‘molto raro’.

Il capodoglio bianco richiama alla mente le leggendarie avventure narrate nell’emozionante libro Moby Dick. Probabilmente potrebbe trattarsi dello stesso esemplare di cetaceo “albino” avvistato alcuni anni fa. Un avvistamento è avvenuto anche a giugno sempre nel Mar Ligure: che si tratti sempre del capodoglio bianco Sabina?

Se il cetaceo fosse lo stesso i ricercatori potrebbero raccogliere nuove informazioni e nuovi dati su questo animale.

Capodoglio archetipo della balena

ll capodoglio è il più grande animale vivente munito di denti: misura infatti fino a 18 metri di lunghezza. L’animale ha un’ enorme testa e una forma caratteristica. Per queste caratteristiche e per il ruolo centrale che ricopre in Moby Dick di Herman Melville, hanno consentito a molti di descriverlo come l’archetipo della balena. Anche a causa di Melville il capodoglio viene associato comunemente con il Leviatano della Bibbia.