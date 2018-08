ROMA – Le capre riconoscono le emozioni degli esseri umani felici e sono attratte da persone sorridenti: [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è quanto emerge da uno studio della Queen Mary University of London, in cui i ricercatori hanno esaminato 20 capre al Buttercups Sanctuary for Goats in Kent, in Gran Bretagna.

Le capre sono empatiche, dunque, e hanno caratteristiche simili ai cani; la capacità di riconoscere le emozioni umane può essere dovuta al loro addomesticamento. Nel corso dello studio, gli scienziati hanno appeso su una parete due foto in bianco nero a circa 1,3 metri di distanza e poi di volta in volta, veniva introdotta una capra che poteva esplorare liberamente l’ambiente.

Hanno rilevato che le capre, prima di guardare la foto in cui c’era un’espressione corrucciata, osservavano più a lungo il volto sorridente. Alan McElligott, che ha condotto lo studio pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science, ha dichiarato:”Ha importanti implicazioni sul modo in cui interagiamo con gli animali, la loro capacità di percepire le emozioni umane potrebbe essere ampia e non limitata agli animali domestici”.