TRAPANI – Se adotti un cane avrai uno sconto sulla tassa sui rifiuti. Questa la misura decisa dal comune di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, per chi decide di adottare un randagio. Una misura che vuole contrastare l’abbandono degli animali e il fenomeno del randagismo che dilaga nel territorio.

Il Comune ha quindi deciso di votare un incentivo per chi adotta un cane. I padroni otterranno riduzioni sulla tassa sui rifiuti fino a 365 euro per un massimo di 3 anni. L’incentivo è stato stabilito tramite regolamento proposto dall’amministrazione comunale e votato all’unanimità dal consiglio comunale presieduto da Mario Di Filippi. E chi vorrà potrà anche adottare a distanza un amico animale che si trova in un canile. In questo caso non è prevista la riduzione della tassa sui rifiuti.

Il sindaco Nicola Rizzo e l’assessore Giuseppe Cruciata hanno spiegato: “Lo scopo del regolamento è l’incentivazione dell’adozione dei cani abbandonati e randagi per migliorare il benessere degli animali ricoverati nelle strutture, affidandoli a famiglie responsabili e nello stesso tempo limitare i costi del randagismo a carico dell’ente”.

(Fonte ANSA)