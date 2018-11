CATANIA – Il negozio Ikea di Catania apre ai cani randagi durante il maltempo. La decisione del negozio catanese della catena di mobili a buon mercato è stata documentata da un video postato su Facebook da una cliente che ha inviato il video alla propria madre, non immaginando che sarebbe diventato virale.

Nel filmato, si vede un cane che dorme su un soffice cuscino, un altro sotto l’albero di Natale. Il fatto è avvvnuto durante l’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia a partire da sabato 10 novembre nella parte orientale della regione.

Mentre a Catania i cani randagi vengono fatti dormire nel negozio, a Marcianise in provincia di Caserta il sindaco, Antonello Velardi, ha vietato di dar loro da mangiare. La Asl ha individuato una relazione la somministrazione di cibo agli animali randagi come “una delle concause del fenomeno del randagismo con conseguenze negative sotto i profili igienico-sanitario e della sicurezza della circolazione stradale e delle persone”. Per questa ragione, da ora in poi chi verrà sorpreso a dar da mangiare ai cani rischia una multa che va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 150 euro.