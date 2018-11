Cavalli trasportati in elicottero: VIDEO del salvataggio in alta quota

VAL MASINO – Gli specialisti del reparto volo dei Vigili del fuoco sono intervenuti nella Val Masino in provincia di Sondrio per soccorrere tredici cavalli rimasti bloccati su un alpeggio a seguito di una nevicata improvvisa.

L’intervento effettuato con l’elicottero Drago ha consentito di imbracare i cavalli e trasportarli sino a valle. I Vigili del fuoco hanno filmato il loro intervento e il video è stato ripreso dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev. Nelle immagini si vede un vigile del fuoco che sta mettendo una rete intorno ad un cavallo che poi viene sollevato e trasportato. L’animale sembra essere sedato.

Val Màsino è una valle laterale della Valtellina. E’ anche un comune che conta 897.

Lo scorso 25 aprile, un uomo di 35 anni che era uscito per una passeggiata in sella al suo cavallo approfittando della giornata di festa ha percorso un sentiero troppo impervio ed è precipitato in un dirupo con il cavallo.

È successo a Castro dei Volsci in provincia di Frosinone. A salvare il cavaliere e il povero animale sono stati anchein questo caso i Vigili del fuoco che hanno anche diffuso il video. L’animale è stato legato all’interno di una rete e tirato su.