MIAMI – Un c avallo bianco in un night club a Miami. Dopo la diffusione del video, il sindaco Dan Gelber ha deciso di chiudere il locale.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

Il cavallo bianco, non troppo grande di statura, era stato introdotto all’interno per uno show. ”È stato pericoloso per il cavallo, per il pubblico e soprattutto è stato disumano” ha affermato il sindaco. La polizia ha intanto aperto un’inchiesta per crudeltà sugli animali. Il locale si trova a Miami Beach e si chiama Mokai Lounge.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.