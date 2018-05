CHEPSTOW- La presentatrice tv Hayley Moore placa il cavallo che sta correndo libero in pista dopo aver disarcionato il fantino [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Accade al concorso di equitazione di Chepstow, in Inghilterra: la donna è riuscita a bloccare un cavallo compiendo una manovra eroica e molto coraggiosa. La Moore si è messa davanti all’animale che trottava in pista ed è riuscita a trattenerlo per le briglie finendo per terra. D’altronde si tratta di un ex cavallerizza che ha dimostrato di avere molto sangue freddo che le ha permesso di non farsi prendere dal panico.