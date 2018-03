Cavallo e fantino al trotto sulla strada: finisce malissimo

ROMA – Un cavallo finisce al sua corsa scontrandosi sulla barriera che separa le carreggiate stradali. Il fantino perde infatti il controllo e l’animale si schianta sull’ostacolo. Accade in Irlanda e la scena viene ripresa dalla dashcam di un’auto. Ma che ci fa un cavallo al galoppo su una strada riservata alle auto con fantino al seguito? A porsi la domanda sono varie associazioni animaliste che, dopo aver visto il filmato postato in Rete e ripreso dal Daily Mail, hanno deciso di volerci vedere chiaro.

Furiosi i commenti su YouTube, dopo la diffusione del video avvenuta mercoledì 7 marzo. A giudicare dal filmato però, sembra che la corsa del cavallo sia controllata e che avvenga con alcune auto di “scorta”. Sembra che il fantino stia spostando il cavallo in un luogo diverso da dove si trovava e che ne abbia “approfittato” per farsi una corsetta. Fatto sta che, ad un certo punto, il cavallo decide di deviare il percorso uscendo di strada finendo per scontrarsi contro il guard rail. Fantino e cavallo sembrano fra l’altro feriti e infatti vengono soccorsi.