NEW YORK – In pieno centro a Manhattan, a due passi da Central Park, un cavallo che traina una carrozza per turisti si spaventa a causa di un passante che apre un ombrello a scatto.

L’animale prima scaraventa a terra il cocchiere, poi inizia a correre tra le auto. Le tre donne a bordo rimangono ferite, e alcune auto vengono danneggiate. L’associazione per i diritti degli animali NYCLASS ha spiegato quanto accaduto mettendo accusa le carrozze cittadine: “Una pratica, quella delle carrozze cittadine, che mette in pericolo chiunque visiti, viva o lavori a New York. E che andrebbe sospesa”.

La stessa accusa viene sollevata anche a Roma, dove a finire sotto accusa sono le cosiddette “botticelle”.