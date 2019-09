ROMA – Gira da qualche giorno su Facebook un post che cerca cani da torturare o vivisezionare. La richiesta arriva da un profilo quasi sicuramente falso con il quale un tale Ale Sandro scrive sulla pagina “Cani di Roma e dintorni“: “Sto finendo la tesi… cerco un cane di qualsiasi dimensione o età vi prego di aiutarmi.. è per la scienza”.

Sempre lo stesso personaggio in un altro post chiede ancora: “Cerco cucciolo, ma va bene anche anziano, l’importante è che sia di piccola taglia, se cieco o monco va bene lo stesso, devo fare una prova”. Per Lorenzo Croce, presidente di Aidaa, si tratta di una richiesta che, anche se falsa, incita comunque ad un reato, cioè alla vendita seppure crediamo simulata, di un cane da destinare alle torture e poi alla vivisezione.

“Si tratta quasi certamente di un fake o di qualche idiota che ha voglia di fare parlare di sé mediante post che comunque scuotono e urtano la sensibilità di molti di noi – afferma Croce – siamo quindi portati a non dare troppa importanza a questi stupidi, ma pur non dando importanza a loro non possiamo far passare come se nulla fosse questo messaggio che potrebbe essere ripreso o usato da altri che invece i cani da torturare li cercano davvero”.

Ragion per cui l’Aidaa ha deciso di sporgere denuncia: “Abbiamo portato tutto alla polizia postale che ora si occuperà di questo fantomatico Ale Sandro e dei suoi stupidi post”.

Fonte: Aidaa