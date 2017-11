Cibo per gatti e cani: quale scegliere? Come leggere l’etichetta?

Scatolette, crocchette, bastoncini: qual è il miglior cibo per cani e gatti? Difficile dare una risposta che valga per tutti, ma alcuni consigli utili possono indirizzare la nostra scelta al meglio.

Innanzitutto l’alimento che scegliamo per il nostro cane o gatto va scelto su base personale, concentrandosi sulle necessità dell’animale, in particolare sul suo stile di vita (ebbene sì: conta molto se vive all’aperto o in casa, se corre e gioca molto o passa le giornate per lo più a dormire), ma anche sulle sue condizioni fisiche e su eventuali sensibilità o intolleranze.

Fondamentale, nel caso in cui scegliamo di comprare cibi ad hoc e non di preparare noi qualcosa, è leggere l’etichetta, sia che si tratti di scatolette o bustine sia che si tratti di crocchette.

Gli ingredienti sono certamente la voce più importante da considerare. Sulle etichette non vengono indicati in ordine casuale, ma in ordine decrescente di presenza. Il primo ingrediente, quindi, è quello più presente. Per questo motivo è importante che il primo ingrediente sia sempre carne o pesce, e mai cereali.

La specifica è differente da azienda ad azienda. Alcune, nella lista degli ingredienti, specificano se si tratta di riso, mais, farina di pollo (o manzo o altro) o carne fresca di pollo o manzo o altro. Altre azienda, invece, scrivono solo la macrocategoria di appartenenza: quindi cereali o carni e derivati. Ovviamente nel primo caso si è più sicuri di scegliere un alimento di qualità e di limitare le possibili reazioni allergiche dell’animale.

Bisogna poi capire se si tratta di un alimento completo o complementare: nel primo caso si tratta di cibi che contengono di per sé già tutti i nutrienti utili per il cane o il gatto, mentre nel secondo caso si tratta di qualcosa in più, da aggiungere ad una dieta già completa.