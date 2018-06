ROMA – Avete mai visto un’anatra attraversare la strada diligentemente sulle strisce pedonali? E’ accaduto in Germania, su youtube spopola il video. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Così come i cigni immortalati in provincia di Varese: una famigliola, padre madre e cucciolo, in fila ordinata su quelle strane strisce bianche, gli automobilisti che attendono pazienti il passaggio.

Chiunque abbia un gatto sa che se vuole sa aprire il frigorifero, i più intelligenti tra i felini, o forse più pigri, se abitano ai piani alti stazionano immobili davanti all’ascensore aspettando che qualcuno spinga il pulsante giusto. E i cani non disdegnano l’uso del cuscino. Ci sono maiali pazzi per il surf, porcellini d’India col pollice verde che innaffiano piante… ma questi sono esempi di studiate pose o ore di addestramento.

Tornando agli animali che assumono comportamenti quotidiani dell’uomo, è chiaro che la convivenza stretta affina l’ingegno animale, né più né meno di quello umano. Si chiama spirito d’adattamento, con Darwin dobbiamo parlare di speciazione che spinge a sopravvivere con più chance di riuscirci. A contatto con gli umani gli animali apprendono e copiano da noi, imparando a convivere nelle città costruite dall’uomo.