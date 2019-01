YUNCHENG – A Yuncheng in Cina, un golden retriever è considerato un eroe: ha atteso in strada l’arrivo dell’ambulanza per poi guidarla tra i vicoli fino all’abitazione del padrone che aveva avuto un malore. Il proprietario del cane era svenuto in un vicolo in questa città che si trova nella provincia dello Shanxi. I vicini avevano chiamato il servizio di soccorso che aveva difficoltà a trovare l’abitazione.

I filmati della Dashcam dell’ambulanza mostrano il fedele quattrozampe che aspetta in strada l’arrivo dell’ambulanza e si è fatto poi seguire fino al luogo dove si trovava l’uomo.

Secondo il racconto di un paramedico, il padrone era svenuto perché aveva bevuto parecchio ed è stato ricoverato in ospedale. Il video che ha come protagonista il golden retriever è diventato virale e molti utenti sono rimasti commossi dalla devozione verso il padrone, stupiti dalla sua intelligenza.

“Come ha fatto a riconoscere un’ambulanza? È incredibile!” il commento di utente su Weibo e un altro:”Un angelo custode intelligente e leale!”.