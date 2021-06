Cinghiali in mare aperto in Sicilia, al largo di Marzamemi (Siracusa): il video del pescatore sbalordito

Due cinghiali in mare aperto in Sicilia: è l’avvistamento a dir poco curioso fatto da un pescatore durante una battuta di pesca al largo di Marzamemi, in provincia di Siracusa.

Il video del pescatore che incontra i cinghiali in mare aperto

“Mi trovavo a pesca e guardate cosa ho trovato: è impressionante”, dice l’uomo nel video postato su YouTube in cui mostra i due grossi cinghiali che nuotano in mare aperto, a cinque miglia dalla costa.

“Non ho mai visto in questa zona cinghiali, verranno dall’Africa o qualcuno li avrà buttati in mare da qualche nave. Impressionante. Ora li sto scortando verso terra. Non ho mai visto una cosa del genere, tutto questo non è normale”, aggiunge tra il sorpreso e il preoccupato il pescatore.

I cinghiali in mare che sembravano squali

“Da lontano pensavo fosse una pinna di squalo, e quindi mi sono avvicinato con l’intenzione di fare un video. Ma poi ho capito che non erano squali, ma cinghiali“, dice ancora il pescatore, che ha poi di fatto scortato i due animali per oltre un’ora fino a pochi metri dalla spiaggia di San Lorenzo.

Uno dei due animali è quindi riuscito ad arrivare a riva ed è stato salvato nei pressi della settima strada, mentre l’altro al momento è disperso in mare, scrive Siracusa News, che nota come si tratti di un fatto molto curioso, dal momento che in quella zona, nella provincia meridionale di Siracusa, non ci sono animali simili.