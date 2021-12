Ancora cinghiali avvistati a Roma o nei suoi dintorni, in luoghi in cui questi animali non dovrebbero stare. Stavolta sono stati avvistati a Formello, cittadina alle porte di Roma, nel parcheggio del centro commerciale Le Rughe. E non è la prima volta: cinghiali erano stati avvistati sempre nello stesso posto lo scorso maggio.

Cinghiali a Formello nel parcheggio del centro commerciale

Le foto sono state inviate da un lettore di Blitz Quotidiano. Non è chiaro se gli animali abbiano attaccato qualcuno. Da quello che si vede sembrerebbero scappare via. Lo scorso maggio invece, il branco con anche da alcuni piccoli al seguito, ha puntato una signora nel parcheggio del centro commerciale. Gli esemplari hanno provato a braccarla, inseguendola fra le auto, finché la donna non è costretta a cedere la spesa ai cinghiali che, immediatamente, si avventano sulle buste.

Emergenza cinghiali a Roma

I cinghiali vengono avvistati di continuo nella zona di Roma Nord. Dai boschi che sorgono intorno alla Capitale, infatti, si spostano alla ricerca di cibo. Nel caso dell’aggressione di maggio, questi animali, come fa notare anche una delle persone che hanno ripreso la scena del parcheggio, sembrano quasi “domestici, vuol dire che qualcuno gli dà da mangiare”.