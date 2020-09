Cinghiali escono dal seggio elettorale in un quartiere centrale di Roma. Il video è stato girato dal consigliere del Municipio I del partito Democratico Giorgio Carra che parla di scena tragicomica.

Cinghiali entrano in un seggio elettorale nel quartiere Monte Mario di Roma. Il video che mostra i tre animali lo pubblica in Rete il consigliere del Municipio I Giorgio Carra del partito Democratico.

Nel video si vedono tre ungulati intenti a uscire dai seggi di via Taverna. Non si vedono, ma in tutto gli animali sono cinque.

Fuggi-fuggi di elettori

Il consigliere del Pd spiega che “c’è stato un ‘fuggi-fuggi’ di elettori. La scena è stata tragicomica: nella Roma amministrata da quasi 5 anni da Virginia Raggi succede anche che i cinghiali vogliano votare. L’amministrazione ora chieda scusa, anche per questo”.

Tre anni fa, Carra aveva condiviso su Facebook un altro video in cui diceva: “Un tempo non lontano qualcuno chiedeva dimissioni a destra e a manca”.

“Bastava un cinghiale per gridare allo scandalo. Oggi invece che intere squadre di cinghiali si stanno divorando la spazzatura a Roma nord tutto va bene. E i cittadini sono prigionieri in casa loro”.

Ruby Zerby e il cinghiale nel quartiere Flaming

Pochi giorni fa, il conduttore Ruby Zerby ha avuto un incontro ravvicinato con un cinghiale sotto casa sua. Il conduttore ha parcheggiato la sua auto nel quartiere Flaming di Roma in cui vive ed ha avuto un incontro ravvicinato con questo animale.

“Mentre come ogni sera cercavo parcheggio sotto casa, un cinghiale si aggira sereno e indisturbato tra auto e semafori”.

Inizia così il racconto social di Ruby Zerby.

Questo il commento, su Instagram, del conduttore radiofonico:

“Allucinante! Sotto casa mia in un quartiere residenziale (non campagna o parco) di Roma nord ho fatto questo incontro, tra semafori e auto. Se volete vedere cosa è successo e come è andata a finire guardate le mie storie prima che scompaiano!” (fonte: Today, Leggo, Facebook).