Un serpente, probabilmente un cobra, è stato avvistato nelle strade di Sant’Agapito, piccolo comune in provincia di Isernia. Il cobra è stato visto nella tarda mattinata di ieri, giovedì 22 luglio, alle porte della città, tra le campagne, vicino la ferrovia del paese.

Cobra in libertà, è allarme a Sant’Agapito

Un testimone, che si trovava in viale delle Scienze, è riuscito a scattare una foto al rettile che mostra come le sembianze siano quelle del cobra. Il sindaco di Sant’Agapito, Giuseppe di Pilla, ha avvisato le autorità di polizia, la prefettura e gli altri enti e organizzazioni per evitare conseguenze.

“Fate molta attenzione” ha detto il primo cittadino, dopo aver emanato un’ordinanza per allertare la zona limitrofa e invitare i residenti a non uscire se non strettamente necessario. “Su tutta la zona, sarà emessa un’ordinanza di assoluto divieto di accesso ai campi circostanti, in particolare in presenza di siepi e sterpaglie”. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco di Isernia, i Carabinieri di Monteroduni e i colleghi del reparto Forestali di Isernia, oltre ad associazioni animaliste di Campobasso.

Il veleno del cobra può essere letale per l’uomo

Si tratta di serpenti velenosi che in Italia non si possono detenere. Non si esclude quindi che qualcuno nella zona, amante di animali esotici, lo tenesse illegalmente nella propria abitazione. Il cobra morde facilmente quando è minacciato e il morso può essere letale per l’uomo.