Coccodrillo viveva da 5 anni con uno pneumatico intorno al collo: liberato in Indonesia (foto Ansa d’archivio)

Un coccodrillo selvatico in Indonesia da oltre cinque anni viveva con uno pneumatico stretto intorno al collo Ora è stato liberato dalla sua morsa potenzialmente fatale prima di essere rimesso in libertà sull’isola di Sulawesi. A liberalo sono stati alcuni funzionari e residenti locali.

Coccodrillo intrappolato dal 2016 con uno pneumatico intorno al collo

Le autorità cercavano di catturare dal 2016 il coccodrillo d’acqua salata. L’animale vive nel fiume Palu, nella provincia di Central Sulawesi: i residenti avevano notato da tempo lo pneumatico di una motocicletta intorno al suo collo.

Alla fine è stato Tili, uno degli abitanti del luogo, a liberarlo. L’uomo ha prima catturato il rettile lungo 5,2 metri.

Tili, 34 anni, fa venditore di uccelli, ha usato una gallina come esca e dopo due tentativi è riuscito a portare a riva il grosso coccodrillo legandolo con delle corde con l’aiuto di decine di persone.

Coccodrillo immobilizzato e legato

Una volta immobilizzato, l’animale è stato liberato del suo “collare”.”Volevo solo aiutare, odio vedere gli animali intrappolati e soffrire”, ha detto Tili. Il 34enne usa solo un nome come molti indonesiani. L’uomo ha impiegato ben tre settimane per portare a termine la sua impresa.

I primi due tentativi di catturare il coccodrillo, infatti, erano falliti poiché le corde non erano abbastanza robuste da sopportare il peso dell’animale. E solo quando sono state utilizzate corde di nylon è stato possibile catturarlo. Secondo le autorità qualcuno ha deliberatamente messo lo pneumatico intorno al collo del coccodrillo nel tentativo fallito di catturarlo per tenerlo come animale domestico.