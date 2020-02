ROMA – Due poliziotti colombiani uccidono un cane di razza pitbull fuori controllo. Insieme a loro, a l’uccisione partecipa anche il padrone del cane. Accade a Bosa, quartiere difficile di Bogotà: la scena viene immortalata da alcuni residenti e pubblicata su Twitter.

Il cane era particolarmente aggressivo e fuori controllo. Per questo motivo, come riporta anche 20minutos.es e vari siti d’informazione colombiani, il padrone aveva chiesto aiuto alle autorità che sono intervenute inviando due agenti di polizia sul posto. Gli agenti hanno abbattuto il cane scatenando però l’ira di residenti e animalisti.

Per uccidere il cane, i due poliziotti hanno iniziato a prenderlo a bastonate. Poi sono saliti sul suo collo fino ad asfissiarlo. Ora è stata avviata un’indagine per maltrattamenti e uccisione di animale.

A protestare a gran voce sono stati gli animalisti vicenda ha fatto il giro della Colombia e non solo ed è stata anche avviata un’indagine da parte del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animale per maltrattamenti e uccisione di un animale.

Gli animalisti di Protección Animal Bogotá sono sul piede di guerra: “È vergognoso che le istituzioni si comportino così. Un abbattimento, seppur necessario, dovrebbe avvenire in modo rapido e indolore, senza causare sofferenze e crudeltà gratuite”.

Il padrone del cane ha rivelato di aver ricevuto diverse minacce di morte. “Qualcuno ha scoperto il mio nome e mi arrivano minacce di ogni genere. Non l’ho fatto con piacere, mi sento ancora molto male” ha spiegato l’uomo che ha aggiunto: “Purtroppo non avevo altra scelta. Avevo adottato quel cane, ma era violento e incontrollabile. Sono molto triste per quello che è successo”.

Fonte: Leggo, Twitter, 2o Minutos.es