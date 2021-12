“Ehi pal, how are you doing? (“Ehi, amico, come va?”). Così il presidente Usa Joe Biden ha dato il benvenuto al nuovo ospite della Casa Bianca. L’amico a cui si riferisce ha quattro zampe ed è un cucciolo di pastore tedesco di tre mesi, nero focato, orecchie grandi e appuntite.

Biden lo ha chiamato Commander per assonanza con il titolo di Commander-in-Chief‘, comandante in capo, attribuito al presidente degli Stati Uniti. L’arrivo del cucciolo colma il vuoto lasciato a giugno da Champ, uno dei due storici pastori tedeschi di casa Biden, morto all’età di tredici anni e onorato con un comunicato ufficiale della Casa Bianca.

Cani alla Casa Bianca, una tradizione

Commander è l’ultimo arrivato di una lunga tradizione canina alla Casa Bianca. Dal primo, il terrier del presidente Warren Harding, al pastore belga di Herbert Hoover. Theodore Roosevelt, invece, ne aveva un esercito, considerando che i suoi sei figli si portarono dietro cani, gatti, serpenti, uccellini e criceti.

Lyndon Johnson, nel 1964, fu invece protagonista di una controversa foto in cui si fece riprendere mentre teneva il suo cane, un beagle, per le orecchie. Bill Clinton introdusse Socks, un gatto, subito dopo raggiunto da un Labrador Retriever di nome Buddy. George H. W. Bush aveva tre cani e un gatto.

Barack Obama ha scelto due cani riccioluti di razza portoghese, per accontentare le figlie.

Commander e gli altri cani di casa Biden

Commander al momento sarà l’unico ospite vip canino della residenza al numero 1600 di Pennsylvania Avenue, anche se a gennaio dovrà convivere con un nuovo arrivato, un gatto di cui non si conosce ancora il nome.

L’altro pastore tedesco dei Biden, Major, al momento risulta assente per “impegni di lavoro”: è stato mandato in un centro di addestramento dopo gli incidenti avvenuti nella East Wing della Casa Bianca, quando il cane si era avventato verso uno degli uomini dei servizi di sicurezza.