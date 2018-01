MIAMI – Questo esemplare di coniglio vive a Miami ed è davvero impressionante. A tenerlo in braccio è un giovane amante degli animali che vive a Miami, gestore di un blog, e che si fa chiamare The Real Tarzann. Il ragazzo dichiara di avere un rapporto speciale con ogni animale che posta su Facebook. A proposito del coniglio spiega: “E’ tutto reale, non ho usato Photoshop“.

Il coniglio “gigante” potrebbe essere un esemplare di Gigante delle Fiandre, razza tra le più grandi del mondo. Generalmente arrivano a pesare tra i sette e i dieci chili e misurare quasi un metro di lunghezza. Ci sono stati però casi in cui questi standard sono stati abbondantemente superati.E’ il caso di Ralph, un simpatico coniglio dei record che pesa circa 20 chili.