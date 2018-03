IPSWICH – Jeremy è un coniglio domestico che vive insieme ai suoi padroni, altri tre conigli e quattro gatti, in una casa di Ipswich nel Suffolk britannico. L’animale è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza mentre corre per casa saltando sul letto di Richard Thompson, 34 anni, e della sua fidanzata Kimberly Joanne di 27.

La coppia, informatico lui infermiera lei, viene svegliata alle 6 di mattina, ben due ore prima di quando la sveglia avrebbe dovuto suonare. Durante la corsa, Jeremy salta sulle teste della coppia e si imbatte contro un altro coniglio che sta sonnecchiando nelle vicinanze.

Richard viene svegliato e ridacchia. Kim decide di mettere la testa sotto le coperte ed esclama riferendosi a Jeremy: “E’ così stupido“. Richard non è d’accordo e risponde: “Ma io lo amo”. La scena viene ripresa da una telecamera di sorveglianza posizionata in camera per motivi di sicurezza ed anche per controllare i gatti e i conigli a distanza. Postato su Facebook, il video è diventato poi virale in poco tempo.

La coppia condivide la propria casa con quattro conigli e quattro gatti. “Avrei escluso il fatto che Jeremy creasse caos di notte ma evidentemente mi sbagliavo. La sera prima mi aveva già svegliato alle 05:30 leccandomi i capelli”. I conigli, all’inizio venivano chiusi dentro una stanza per paura che venissero schiacciati durante la notte. Poi la coppia aveva deciso di farli scorrazzare tranquillamente per la casa.