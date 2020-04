Connecticut, poliziotti inseguono per 45 minuti il maiale in fuga

ROMA – Dopo ben 45 minuti di inseguimento, un gruppo di agenti è riuscito a catturare un maiale E’ accaduto a Stamford nel Connecticut: l’animale non ne voleva sapere di farsi acchiappare e per quasi un’ora è tato inseguito in modo rocambolico da un gruppo di poliziotti.

A girare il video diventato poi virale è stato un agente stesso con la sua telecamera di sicurezza. Il maiale, alla fine è stato acchiappato: la sua corsa è finita sotto a un bidone che la polizia ha usato per bloccarlo e restituirlo ai proprietari.

Qualche anno fa, nella Spokane Valley che si trova nello Stato di Washington, un poliziotto ha ucciso con un colpo di pistola un maiale da 500 libbre in fuga dopo che il sonnifero sparato per addormentarlo non è riuscito a fermarlo.

Il poliziotto Morgan Mehaffey ha visto il maiale correre su un marciapiede della città, dopo che l’animale era fuggito da un furgone attraverso una finestra rotta. L’agente ha tentato di guidarlo lontano dal traffico indirizzandolo con la sua auto, fino su un marciapiede, dove ha cercato di addormentarlo con l’apposita arma perché volontari riuscissero a legarlo.

Il maiale, però, è rimasto sveglio e il proprietario ha chiesto al poliziotto di sparargli. L’allevatore aveva appena comprato l’animale per farlo accoppiare (fonte: Dagospia, YouTube, Daily Mail).