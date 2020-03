Coronavirus, in Belgio un gatto è stato contagiato dal suo padrone (foto ANSA)

ROMA – Le autorità sanitarie in Belgio hanno deciso di adottare delle raccomandazioni per i proprietari di animali di compagnia, dopo che un gatto è stato contagiato dal suo padrone positivo al Coronavirus.

“I nostri colleghi della facoltà di medicina veterinaria di Liegi hanno potuto mettere in evidenza che un gatto era stato infettato dal suo padrone e ha sviluppato sintomi e un’infenzione che è stata confermata”, ha spiegato il portavoce del ministero della Sanità, Emmanuel Andre, durante la conferenza stampa quotidiana sulla pandemia.

“Questo tipo di trasmissione è dall’uomo verso l’animale, e non dall’animale verso l’uomo, e questo necessita un contatto ravvicinato tra il padrone e l’animale. E’ un caso isolato. Non è la regola”, ha spiegato il portavoce.

Tuttavia “le autorità hanno proposto di adottare una serie di precauzioni per le persone infettate e che hanno un animale di compagnia”. Secondo il portavoce, “non c’è ragione di pensare che gli animali siano vettori di epidemia nella nostra società”.

Coronavirus: in Belgio vittime salgono a 289, 7.284 i contagi

E’ di 69 decessi e 1.049 nuovi contagi il bilancio dell’epidemia di coronavirus nelle ultime 24 ore in Belgio. Il totale delle vittime sale così a 289, mentre i casi positivi confermati sono 7.284.

Le persone attualmente ricoverate a causa del Covid-19 sono 3.042 (+490), di cui 690 in terapia intensiva (+85), e 498 necessitano di un’assistenza respiratoria (+78). Le persone guarite che hanno potuto lasciare l’ospedale salgono invece a 858 (+183).

Per ora il sistema sanitario del Paese regge l’urto con l’epidemia e due terzi dei letti in terapia intensiva sono ancora disponibili, hanno assicurato le autorità. Su 2.081 posti letto che mettono a disposizione gli ospedali di tutto il Belgio, 690 sono occupati da pazienti Covid-19 e c’è “la possibilità di estendere il numero dei letti, oltre ad avere piani di ridistribuzione fra gli ospedali”, hanno dichiarato i portavoce del centro di crisi federale. Il numero di casi, così come quello dei ricoveri, “continua ad aumentare e questa tendenza si accentuerà ulteriormente nei prossimi giorni”, si legge nel bollettino quotidiano.

(fonti AGI – ANSA)