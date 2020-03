Coronavirus: cani e gatti non lo trasmettono. Siamo noi che li contagiamo (e non è detto)

Blitz dice

Pronto Soccorso, attaccatelo, sfasciatelo! Questa l’azione del clan di parenti e amici del ragazzo ladro ucciso da un Carabiniere. Azione d’assalto, non azione punitiva. Non volevano punire medici che non l’hanno salvato, volevano devastare un presidio (l’ospedale) dello Stato. Stato contro cui si sentono in guerra. Non rabbia ma rappresaglia.