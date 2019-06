ROMA – Un animale molto strano che assomiglia ad un orango. O almeno questo è quello che si vede in un primo momento. Poi, osservando il video che segue, si capisce che si tratta di un uccello, un corvo per l’esattezza.

Il video è diventato virale su Twitter ed ha raccolto centinaia di commenti. A svelare di cosa si tratti sono stati gli esperti della Lipu, la Lega italiana protezione uccelli: “Certamente si tratta di un corvide, usa le zampe per appoggiarsi con le ali abbassate. Potrebbe essere un animale in difficoltà, ma nessuna stranezza”.

Altri esperti sottolineano su Twitter che “alcuni uccelli si mettono in questa posizione per prendere il sole e scaldare le ali”.

I corvi, spiega Wikipedia, sono uccelli diurni e moderatamente sociali e tra i più intelligenti. Alcune specie hanno costumi prevalentemente solitari all’infuori della stagione riproduttiva mentre altre, in caso di fonti di cibo particolarmente abbondanti, si riuniscono in stormi di centinaia d’individui. Durante la stagione degli amori, tuttavia, le coppie divengono territoriali. I corvi possiedono un ampio range di vocalizzazioni (fra cui i caratteristici gracchi) e sono inoltre in grado di imitare i richiami di altre specie.

I corvi presentano un’intelligenza molto sviluppata, che utilizzano principalmente per procacciarsi il cibo, mostrando memoria episodica ed arrivando a fabbricare utensili. Questi uccelli sono essenzialmente onnivori e molto opportunisti, cibandosi praticamente di qualsiasi cosa riescano a trovare, dalle carcasse alle granaglie, ai piccoli animali. Si tratta di uccelli longevi e rigidamente monogami, con le coppie che rimangono insieme per la vita e collaborano in tutte le fasi della riproduzione.

Fonte: Twitter, Repubblica, Wikipedia