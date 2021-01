Diversi gorilla allo zoo di San Diego sono risultati positivi al Covid. I gorilla positivi in tutto sono 8, contagiati da un membro dello staff, positivo ma asintomatico. Questo è il primo caso di coronavirus negli ominidi, benché precedenti ricerche abbiano mostrato che alcuni primati sono suscettibili di sviluppare il virus.

La direttrice esecutiva del parco, Lisa Peterson, ha detto all’Associated Press che nel gruppo di otto gorilla molti hanno sintomi, in particolare tosse. I veterinari stanno monitorando da vicino i gorilla, che rimarranno nel parco, ha detto Peterson. Mentre altri animali selvatici hanno contratto il coronavirus, dai visoni alle tigri, si ritiene che nessun gorilla finora sia diventato positivo negli zoo degli Stati Uniti e nel mondo.

Covid nei gorilla, come si curano?

I gorilla ricevono ora vitamine, liquidi e cibo, ma nessun trattamento specifico per il virus. I funzionari dello zoo stanno lavorando a stretto contatto con esperti che hanno curato il coronavirus negli esseri umani. Questo nel caso in cui gli animali sviluppassero sintomi più gravi. “Questa è fauna selvatica, hanno la loro capacità di recupero e possono guarire in modo diverso da noi”, ha detto Peterson, aggiungendo che per ora l’obiettivo è mantenerli “sani e in forze”. (Fonte Associated Press).