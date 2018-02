PINGDINGSHAN – In uno zoo cinese, ai serpenti vengono dati cuccioli di cane vivi come cibo. Siamo a Pingdingshan, nella Cina centrale, al parco statale di Hebin. La triste vicenda è raccontata da un video che mostra un cucciolo di cane vicino ad un serpente che ancora non si è mosso con l’intento di mangiarsi la ghiotta preda ed anche da un testimone oculare.

Il testimone di nome Zi Yue racconta di aver visto due cuccioli vivi in ​​due recinti separati, lasciati qui nel pomeriggio del 20 gennaio. A quanto pare, dopo la diffusione della notizia i custodi hanno smesso di dare, ai serpenti, cuccioli vivi.

Zi Yue, al MailOnline, ha dichiarato: “Non capisco perché il guardiano dello zoo abbia fatto una cosa del genere. Sospetto che abbiano trovato una cucciolata di cuccioli nel parco e di aver deciso di darli in pasto ai serpenti”. Un portavoce del Hebin Park ha ammesso le accuse ed ha spiegato che i gestori hanno parlato con i custodi chiedendo loro di smettere. Il portavoce ha spiegato che il recinto dei serpenti è gestito da una ditta privata, aggiungendo che lo zoo non era a conoscenza della situazione.