PUERTO JIMÉNEZ – Questo piccolo cucciolo di bradipo è tra le rocce che si trovano sulla spiaggia di Punta Tigre in Costa Rica. Dirk Morgan e sua moglie sono nello stesso luogo e lo sento piangere in maniera disperata.

Il piccolo bradipo è solo e zuppo d’acqua dopo una tempesta notturna che ha colpito la costa. L’uomo, che ha girato il video, ha raccolto il cucciolo e lo ha affidato a un centro per animali in pericolo. Dirk Morgan, il salvatore, più volte si rivolge al cucciolo utilizzando parole dolcissimi come “tu sei una cosa preziosa…”. Viral Hog pubblica il filmato del ritrovamento.