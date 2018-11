ROMA – Questo video è stato girato lo scorso giugno nella regione russa del Magadan ed è tornato virale in queste ore. Il filmato mostra mamma orso che scala la montagna con il suo cucciolo.

Il piccolo cade più volte, precipita sempre più giù sotto lo sguardo della madre che non molla mai. La scena è stata filmata da un uomo russo lo scorso 19 giugno. Il filmato è stato condiviso milioni di volte sui social dopo essere stata pubblicata dalla Royal Canadian Geographical Society.

Mamma orso è già arrivata in cina e osserva il suo piccolo che con caparbietà lotta sulla neve per raggiungere anch’esso la cima. Mamma orso vigila e in caso di pericolo è pronta ad intervenire. Aspetta però che accada qualcosa, altrimenti osserva senza intervenire, insegnando così al suo piccolo come sopravvivere nel suo habitat.