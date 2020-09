A passeggio nel centro commerciale con un cucciolo di tigre al guinzaglio. Accade in Messico dove le immagini hanno creato indignazione sui social.

In Messico una ragazza è stata sorpresa a camminare con un cucciolo di tigre al guinzaglio in un centro commerciale. Una cosa che e ha ovviamente suscitato una serie di polemiche sui social network dove molti utenti hanno denunciato come sia illegale (ma anche pericoloso) trattare alcuni animali come domestici.

La ragazza camminava nell’esclusivo quartiere Polanco di Città del Messico, al guinzaglio un cucciolo di tigre del Bengala, con indosso un maglioncino grigio e la pettorina per il guinzaglio. Interrogata sull’origine dell’animale, la proprietaria, tale Mina, ha spiegato che le è stata venduta da rivenditori autorizzati di animali esotici nati in cattività. Ma la foto ha suscitato l’indignazione sul web ed è diventata rapidamente un trend su Twitter.

In Messico per avere in casa un animale esotico, è necessario richiedere un’autorizzazione. Inoltre la manipolazione di questo tipo di animali può essere effettuata solo in condizioni molto limitate. E la tigre del Bengala è esclusa da tale regolamento. Ad ogni modo non sono animali da guinzaglio, anche se magari sono piccoli e apparentemente inoffensivi il loro istinto è comunque quello di animali selvatici. (Fonte YouTube).