CUNEO – "Quindici cuccioli di cinghiale sono stati ripresi (…) mentre si dibattevano in una gabbia di cattura. Una volta abbattuti sono stati fotografati in fila davanti all'auto di servizio del Settore faunistico e ambientale della Provincia di Cuneo".

Così in una nota Rinaldo Sidoli, responsabile nazionale iniziative speciali della onlus Le.I.D.A.A. (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente), presieduta dall’on. Michela Vittoria Brambilla. Sidoli prosegue: “È un’immagine macabra che non andava diffusa. Non si può parlare di ‘leggerezza’, come ha fatto il comandante del nucleo di polizia locale. Servono delle misure disciplinari per quanto accaduto”.

“Non si può minimizzare – prosegue Sidoli – un gesto indegno e indecoroso, stiamo parlando di vite, di animali che come noi soffrono e provano emozioni. Purtroppo esiste un piano di contenimento di questi ungulati, ma uccidere dei cuccioli indifesi è qualcosa di aberrante. Le guardie venatorie dicono una cosa inesatta, gli animali potevano essere trasferiti in aziende faunistico-venatorie o aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate come stabilito dalla legge”.