Un delfino un decisamente un po’ troppo curioso e un po’ troppo affettuoso che salta fuori dall’acqua e si sdraia tra le gambe della vlogger Pripri Rose. Il video è stato girato su un molo a Varadero, Cuba, e mostra l’animale che salta tra le gambe e le braccia della ragazza che lo voleva solo accarezzare.

Per togliere la turista da quella situazione inaspettata (ma anche potenzialmente pericolosa) sono intervenuti alcuni uomini della sicurezza che hanno rimesso l’animale in acqua. Questo perché il delfino con il suo peso avrebbe potuto schiacciare la ragazza togliendole il respiro.

Delfino che salta addosso? Non è la prima volta che succede

Come si vede nel video in fondo all’articolo, non si tratta di un caso raro. I delfini sono animali molto socievoli, soprattutto con gli esseri umani. A volte capita che saltino fuori dall’acqua addosso alle persone che allungano la mano per fare una carezza. Questo per dimostrare affetto e simpatia.

Ma allo stesso tempo come scritto prima, possono essere pericolosi nella loro irruenza. Non vogliono ovviamente far male a nessuno, però il loro peso potrebbe essere eccessivo da sopportare e si rischia di non respirare o di avere una costola fratturata. (Fonte YouTube).