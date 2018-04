GRACETOWN – Un surfista si trova sulla sua tavola a largo di Gracetown, nell’Australia Occidentale. Un delfino che sta nuotando in gruppo arriva e lo stende dandogli una botta.

A finire in acqua è un 54enne che sta praticando lo stand up paddle, variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola.

Uno dei mammiferi salta fuori dall’aqua e lo butta giù dalla tavola: l’animale, come mostra il video di ViralHog, si è forse infastidito della sua presenza in acqua.