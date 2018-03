LONDRA – Dennis, un Cockapoo o Spoondle adorabile del Kent, salvato da una squallida fattoria di cuccioli, è diventato la “mamma” surrogata di alcuni gattini orfani: li ha puliti e coccolati proprio come avrebbero fatto le loro mamme.

La protezione animali, nel 2014 aveva strappato Dennis e altri 75 cuccioli dalle condizioni spaventose in cui versavano in una fattoria di cuccioli nell’Essex. Dopo essersi ripreso, Dennis, che ora ha tre anni, è stato adottato dall’ispettrice della protezione animali, Rosie Russon, che ha presto scoperto il talento segreto dell’amico a quattro zampe: è un sussuratore dei gattini, un po’ come l’uomo che sussurrava ai cavalli.

“Dennis ha mostrato interesse per i cuccioli che di volta in volta arrivavano in casa, li ha presi sotto la sua ala. Quando li ha visti la prima volta, l’istinto ha preso il sopravvento e ha iniziato a pulirli e ora li coccola, li tiene al caldo, li aiuta proprio come farebbe la loro mamma”.

In particolare una gattina tartarugata, Sidney che ora ha due anni, ha fatto emergere l’istinto materno di Dennis: abbandonata a Londra e salvato dalla Russon quando aveva tre giorni, oggi è la migliore amica di Dennis che l’ha “educata, e sono inseparabili!”.

La Russon e la compagna Rebecca Kenny, hanno cresciuto circa 200 cuccioli compreso Dennis che si è preso cura di una dozzina di gattini. “È un cagnolino gentile, sensibile e premuroso. Li adotta come se fossero suoi e li ama”.