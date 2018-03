ROMA – Dog è un simpatico gattino di 3 anni che ama mettersi in posa. Il suo padrone, Le Quoc Phong, gli ha affidato il compito di attirare clienti in un mercato locale di pesce del Vietnam vestendolo con minuscoli abiti eleganti e raffinati.

Le sue foto e i suoi video hanno fatto immediatamente il giro del web: il gatto sembra essersi calato perfettamente nel ruolo e dimostra una pazienza incredibile. In alcune foto, Dog intrattiene i clienti proprio accanto al banco del pesce.

Nel video che segue postato sui social, il gatto indossa un abito tradizionale vietnamita e resta fermo su una scodella poggiata in acqua per farsi riprendere. “Ha anche molte fidanzate e diversi cuccioli – puntualizza Le Quoc Phong a Bored Panda -. Il mio piccolo ama mettersi in posa per le foto ed è molto disponibile a indossare i costumi”.

Per il padrone gli affari vanno a gonfie vele e”Dog” può gustarsi dell’ottimo pesce fresco. Mica male come ricompensa per un gatto.