ROMA – Mary Sedgwick, 48enne della Carolina del Nord, è cieca da 15 anni. La donna [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]ha un cane guida con cui vive insieme da 8 anni. Si tratta di Lucy, un golden retriever femmina molto affettuoso. Mary ora è riuscita per la prima volta a guardarla negli occhi grazie a degli occhiali speciali.

Alla 48enne le venne stata diagnosticata una neurite ottica bilaterale che le fece scomparire, da un momento all’altro, il mondo intorno a lei. All’improvviso, nel 2004, si svegliò nel buio e si lasciò andare in preda alla disperazione, isolandosi dal mondo. Per risollevarsi arrivò questo cane guida: da quel momento la sua esistenza è cambiata, ma mai si sarebbe aspettata di poter guardare negli occhi quell’amica che le ha ridato la voglia di vivere.

Mary è stata scelta per provare un paio di occhiali eSight lo scorso mese. Si tratta di una tecnologia innovativa che utilizza una fotocamera ad alta definizione per ripristinare la vista dell’utente. Una volta indossati gli occhiali, Mary è scoppiata in lacrime guardando gli occhi di Lucy.

Adesso ha avviato una raccolta fondi per acquistare un paio di eSight ed ora vuole far partire una campagna per aiutare altre persone che ne hanno bisogno: per la sua migliore amica, Mary deve raccogliere ben 10mila dollari. Ci riuscirà? Probabilmente sì, e grazie a questo video davvero commovente.