ROMA – Un elefante selvatico attacca un uomo che sta nuotando nel punto in cui l’animale si sta abbeverando. L’uomo zoppicante [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, – Ladyblitz clicca qui – Cronaca Oggi, App su Google Play riesce ad uscire fuori dal lago e a viene soccorso dalle altre persone presenti. Siamo del distretto di Seraikela Kharsawan nello Jharkhand, India orientale. Ad un certo punto, l’uomo cade a terra: i presenti provano a sollevarlo per portarlo lontano dall’elefante. Purtroppo però non ci riescono: il bestione corre verso il ferito e la calpesta brutalmente a morte.

Come racconta il Daily Mail (la scena nel breve video non si vede), le persone presenti cercano di dissuadere l’animale lanciandogli delle rocce. L’azione si rivela però inutile e l’elefante continua ad attaccare l’uomo finendo per afferrare il corpo con le zanne, per poi gettarlo senza vita in aria.