Un guardiano 44enne dello zoo del Parco Naturale di Cabarceno, vicino a Santander in Spagna, è morto dopo essere stato colpito dalla proboscide di un elefante.

L’uomo ha sbattuto la testa contro le sbarre di un recinto: dopo essere stato ricoverato d’urgenza in ospedale, è deceduto tre ore dopo a causa delle ferite.

Spagna, guardiano zoo muore colpito dalla proboscide di un elefante

L’incidente è avvenuto mentre il 44enne stava pulendo le stalle degli elefanti.

Javier Lopez Marcano, ministro del turismo nel governo regionale della Cantabria, ha ricordato che gli elefanti “sono animali imprevedibili” dato che “la forza dello scontro è stata tremenda”.

È il primo incidente del genere nei 31 anni di storia del Parco Naturale di Cabarceno.

La struttura ospita quasi 120 specie animali tra cui lupi, tigri, leoni e giaguari.

Negli ampi recinti coesistono una o più specie. Ora Polizia e zoo hanno detto di aver aperto un’indagine.

Elefante prende uomo con la proboscide e lo uccide

Non è la prima volta che un elefante uccide un uomo usando la proboscide. Nel 2016 un pachiderma in una risaia del Bengala in India ha preso per i piedi con la proboscide un uomo e lo ha ucciso calpestandolo.

L’elefante ha colpito l’uomo che stava nelle risaie di un piccolo villaggio nel distretto di Burdwan. L’animale era insieme ad un altro esemplare: entrambi avevano perso di vista il branco. Quando ha notato l’uomo che camminava tra le piante di riso lo ha preso per i piedi, sollevato in aria e poi ammazzato schiacciandolo.