Ha capito di aver fatto qualcosa di sbagliato e così il piccolo elefante si è nascosto dietro un palo della luce, ovviamente senza successo…

Ha mangiato della canna da zucchero e poi una volta scoperto un piccolo elefante si è nascosto dietro un palo della luce. Ovviamente, nonostante fosse buio, l’animale è stato visto.

Il fatto è accaduto in Thailandia dove gli abitanti di molti villaggi convivono con gli elefanti. Ce ne sono circa 2000 di pachidermi che vivono in libertà e che quindi molto spesso vengono avvistati dalle persone.

Guai a toccare un elefante

La Thailandia ha un rapporto sacro nei confronti di questo animale. Viene considerato l’animale simbolo della nazione ed è protetto da norme contro la caccia. Uccidere un elefante comporta il carcere fino a tre anni e una multa altissima.

Sono stati dichiarati animali in via d’estinzione a partire dal 1986. Per questo le autorità provano a proteggerli anche se non è così semplice. Questo tipo di elefante in realtà è diverso da quelli africani che hanno le orecchie più grandi e sono anche più grandi di stazza.

Questo elefantino alla fine non ha ricevuto nessuna punizione ovviamente. Si è poi allontanato contento per aver mangiato qualcosa di dolce… (Fonte YouTube).