ROMA – Nel rifugio di Chiang Mai in Thailandia un elefantino di nome Khunseuk prova il salto della staccionata. La sua performance non è delle migliori: l’elefantino si incastra in modo alquanto goffo, per fortuna senza conseguenze.

Il piccolo esemplare di elefante, è stato ripreso mentre tentava di superare una barriera presente nel rifugio che si trova nel Nord del paese asiatico. “Non so come abbia fatto a trovarsi in quella posizione, ha una personalità molto avventurosa. Non ho mai visto un elefante con tante energia”, ha dichiarato un addetto della struttura.

Gli elefanti, si sa, sono animali dalle mille risorse. A dimostrarlo è stato Ellie che nel gennaio del 2018 è stato ripreso sempre in Thailandia mentre si gratta le parti intime su una roccia.

Nel video, si vede Ellie che si sfrega furiosamente contro una roccia per grattare una zona molto intima: l’intraprendente elefante si vede piegato sulla roccia mentre struscia ripetutamente l’interno della coscia. Nell’esilarante filmato, Ellie dopo pochi secondi posiziona l’inguine contro la roccia e cerca disperatamente un po’ di sollievo; cambia posizione un paio di volte ma il ritmo è sempre intenso. Struscia l’inguine, la schiena e l’addome sulla roccia per più di 30 secondi poi si alza e si allontana: si è grattato alla grande e ora è soddisfatto.

Fonte: Youtube