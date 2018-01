ROMA – In Thailandia, c’è l’elefante Ellie che ha mille risorse: quando sente prurito in un punto molto intimo e sensibile, usa una roccia per trovare sollievo.

Un video girato da Chiang Mai, in Thailandia, e condiviso su Viral Hog, mostra il momento in cui Ellie si sfrega furiosamente contro una roccia per grattare una zona molto intima: l’intraprendente elefante si vede piegato sulla roccia mentre struscia ripetutamente l’interno della coscia.

Nell’esilarante filmato, Ellie dopo pochi secondi posiziona l’inguine contro la roccia e cerca disperatamente un po’ di sollievo; cambia posizione un paio di volte ma il ritmo è sempre intenso. Struscia l’inguine, la schiena e l’addome sulla roccia per più di 30 secondi poi si alza e si allontana: si è grattato alla grande e ora è soddisfatto.