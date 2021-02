Festa del gatto oggi mercoledì 17 febbraio, perché si festeggia proprio oggi il mondo dei felini

Oggi mercoledì 17 febbraio è festa del gatto. Il 17 febbraio in Italia si celebra infatti la festa del gatto che si aggiunge alla Giornata internazionale del gatto, indetta nel 2002 per l’8 agosto dall’International Fund for Animal Welfare (Ifaw).

Festa del gatto, perché il 17 febbraio

Perché proprio il 17 febbraio è la festa del gatto? In realtà non c’è un motivo solo. Ci sono ragioni storiche, linguistiche ma anche astronomiche perché febbraio è il mese dell’Aquario. Questo segno zodiacale è dominato da Urano, protettore degli spiriti liberi e anti convenzionali, caratteristiche che si associano non poco ai gatti.

Come riporta il Giorno, c’è poi chi riconduce il tutto a una analisi della cifra romana per indicare il numero 17, ovvero XVII, il cui anagramma è “VIXI”, in latino “ho vissuto, e i gatti di vite ne hanno 7. Il 17 è anche un numero che porta buona sorte secondo una tradizione dei paesi nordici, “vivere una vita per sette volte” è il suo significato.

Festa del gatto, un amico durante la pandemia

Per l’occasione della festa del gatto, l’Ente Nazionale Protezione Animali ha reso omaggio al felino. “Ai gatti vanno doppi auguri perché ci hanno tenuto compagnia e dato conforto due volte in più di quello che fanno abitualmente”, ha detto Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa riferendosi al ruolo di questi animali durante la pandemia.

“Lo scorso anno – ha aggiunto Rocchi – solamente la nostra associazione ha dato in adozione 9.500 gatti, il 15% in più rispetto allo scorso anno. L’Enpa da sempre si adopera per proteggere e accudire questo incredibile animale. Sono oltre 10mila i gatti che abbiamo sterilizzato, più di 2mila i soccorsi, 5mila quelli che abbiamo ospitato nelle nostre strutture e 2mila gli interventi chirurgici che abbiamo effettuato”.