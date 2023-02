Oggi è la Festa nazionale del gatto. Lunga vita ai nostri a-mici!

Oggi è la Festa nazionale del gatto. Come ogni anno, si celebra il 17 febbraio, per onorare e apprezzare i felini domestici più amati al mondo. Questi animali hanno conquistato il cuore di molte persone, grazie alla loro grazia, eleganza e personalità indipendente… tanto da essersi guadagnati una giornata di festa tutta per loro.

Perché la Festa Nazionale del gatto

Tutto parte dall’idea della giornalista Claudia Angeletti che propose un referendum tra i lettori della rivista “Tuttogatto“. L’obiettivo era stabilire il giorno da dedicare a questi animali. La proposta vincitrice fu quella della signora Oriella Del Col che propose una data che racchiude molteplici significati che vanno dall’astrologia alla scaramanzia. Il mese fu scelto perché febbraio appartiene al segno zodiacale dell’Acquario, ossia degli spiriti liberi e anticonformisti come quelli dei gatti . Sappiamo tutti quanto i gatti non amino sentirsi oppressi da troppe regole. Negli antichi detti popolari febbraio veniva definito “il mese dei gatti e delle streghe” collegando così gatti e magia. Ancora più divertente la scelta di collocare la data proprio il giorno 17: questo numero nella tradizione italiana, è sempre stato ritenuto un numero portatore di sventura. E anche il gatto nero da sempre si dice che porti sfortuna.

Perché il 17 porta sfortuna?

La sinistra fama del 17 è determinata dall’anagramma del numero romano che da XVII si trasforma in “VIXI” ovvero “sono vissuto”, di conseguenza “sono morto”. Non così per il gatto che, per leggenda ha sette vite. Il 17 diventa quindi “1 vita per 7 volte”. Quindi, oggi più che mai, ricordiamo di prendersi cura dei nostri amici felini e di apprezzare la loro presenza nella nostra vita…

Questa festa ci offre l’opportunità di celebrare questi animali meravigliosi. Un giorno dove possiamo promuovere la loro protezione e il loro benessere. Nonostante siano animali domestici popolari, i gatti affrontano diverse sfide. Abbandono, maltrattamento e mancanza di cure mediche sono, ancora oggi, una realtà.

Gatti e artisti

I gatti sono animali intelligenti e curiosi, e spesso ci sorprendono con le loro abilità acrobatiche e la loro capacità di trovare il posto più comodo in ogni angolo della casa.Come afferma l’artista e scrittore William S. Burroughs, “Il gatto è l’unico animale che ha conquistato il diritto di essere accarezzato dal proprio padrone”. Impossibile non citare il genio britannico Terry Pratchett: “Gli esseri umani sono disposti a spendere molto denaro per i loro gatti, ma i gatti preferiscono ancora le scatole vuote”. Quindi, forse, il modo migliore per celebrare la Festa del gatto è semplicemente offrire al nostro amico felino una scatola vuota e osservarlo divertirsi come un cucciolo.