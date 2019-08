ROMA – Un alligatore scavalca la rete di recinzione di una base della Naval Air Station. La base si trova a Jakcsonville nello Stato americano della Florida: la scena ripresa da un’auto con un cellulare e diffusa poi su Facebook e YouTube dove è diventata virale, ha allertato e stupito gli abitanti della cittadina ed anche i militari presenti al’interno della base.

La recinzione non è neanche troppo bassa: l’alligatore la scavalca dopo aver raggiunto il bordo della rete con un salto. Dopo averla superata, l’animale atterra sul prato sulla pancia. Malgrado l’inevitabile allerta, dalla base hanno fatto sapere di non avere intenzione di allontanare l’animale fino a quando non costituirà un pericolo per le persone che vivono e operano all’interno della base.

In alcune zone della Florida, incontrare un coccodrillo è abbastanza comune ed anche pericoloso. Lo sa bene un cacciatore di coccodrilli che nel giugno del 2018 ha catturato un grosso coccodrillo di quasi tre metri che era stato visto aggirarsi in un quartiere di una cittadina dello Stato mettendo in serio pericolo i bambini che stanno giocando in strada. Il cacciatore di coccodrilli è riuscito a catturare l’alligatore dopo averlo legato per caricarlo su un furgoncino. L’animale però era alquanto arrabbiato ed ha stesso il calciatore con una testata.

Fonte: Facebook, Corriere della Sera