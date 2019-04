MIAMI – 5,2 metri di lunghezza per 63,5 kg di peso. E’ il pitone da record catturato nel Parco Nazionale delle Everglades, in Florida. Un esemplare di femmina gigantesco che in pancia aveva 73 uova.

La foto del rettile, un pitone delle rocce birmano, è stata pubblicata sulla pagina Facebook del Big Cypress National Preserve. I quattro ricercatori che lo hanno scoperto, sorreggono il serpente in tutta la sua lunghezza.

Si tratta di un esemplare molto più grande per le dimensioni della sua specie: generalmente un pitone birmano non supera i tre metri di lunghezza. Il più grande mai scoperto prima d’ora era lungo 5,5 metri e pesava circa 45 chili.

I ricercatori delle Everglades hanno individuato la femmina grazie a un nuovo sistema di tracciamento. “Ai pitoni maschi vengono applicati dei trasmettitori radio – spiega la pagina Big Cypress – che consentono ai ricercatori di rintracciare le femmine gravide. In questo modo il team non solo rimuove i serpenti invasivi, ma raccoglie i dati per la ricerca, sviluppa nuovi strumenti di rimozione e apprende come i pitoni utilizzano la riserva”. Per ragioni di sicurezza l’animale è stato rimosso. (Fonte: Big Cypress National Preserve)